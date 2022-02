Tra i bonus erogati per l’anno nuovo c’è anche il bonus revisione auto, meglio noto come Bonus veicoli sicuri. Si tratta un contributo una tantum che si può richiedere per la revisione della propria auto, introdotto dal Governo centrale per compensare gli aumenti delle tariffe.

Bonus revisione auto e moto 2021: come ottenerlo

Possono beneficiare del bonus revisione auto tutti i proprietari dei veicoli che abbiano sottoposto il proprio mezzo a revisione obbligatoria, così come prevede il codice della strada, nel periodo che va dal 1 novembre 2021 al 31 dicembre 2021. Il Ministero della Infrastrutture ha introdotto questa misura per compensare gli aumenti di prezzo scattati per la revisione dei veicoli, motoveicoli, ciclomotori e minibus a partire dal 1 novembre.

Secondo i dati rilevati il 4 febbraio scorso, hanno presentato domanda 40.918 utenti (40.796 persone fisiche e 122 persone giuridiche) per revisioni effettuate tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2021. Al momento sono già più di 23mila i rimborsi accettati e in corso di liquidazione da parte della Motorizzazione Civile.

bonus veicoli sicuri 2022

A partire dal 1 marzo sarà possibile presentare richiesta di rimborso anche per chi ha eseguito la revisione a partire dal 1 gennaio 2022. Un ulteriore rimborso in un periodo segnato dall’aumento esponenziale dei costi energetici che dà un po’ di ossigeno anche ai proprietari dei veicoli.

Importo e requisiti

L’importo relativo al bonus veicoli sicuri che verrà erogato ai beneficiari che ne facciano domanda è di 9,95 euro a proprietario. La somma è accreditata direttamente sul conto corrente. Per presentare l’istanza alla Motorizzazione non sono necessari documenti o ricevute di pagamento. Basta solo compilare il modulo online. Il diritto al rimborso viene certificato in automatico in seguito alla verifica sulla regolarità della richiesta ed è concesso ai proprietari per un solo veicolo e per una sola volta.

È possibile richiedere un solo contributo per un solo veicolo, una sola volta, per tutta la durata dell’iniziativa, che resterà attiva fino 2023: quindi in caso di possesso di 2 o più auto, anche di diversa tipologia, non si possono chiedere più contributi.

Modulo online

Come già spiegato in un precedente articolo, per accedere al bonus revisione auto, i proprietari dovranno entrare nella piattaforma “Bonus veicoli sicuri” attraverso l’identità digitale Spid (cos’è lo Spid, cosa si può fare, come ottenerlo e quanto costa) e compilare il modulo disponibile. L’identità dei beneficiari al momento viene accertata solo ed esclusivamente tramite credenziali SPID di livello 2. Si può poi controllare lo stato di avanzamento della domanda accendendo all piattaforma e inserendo i dati della targa della propria auto. Vale la pena ricordare che, in caso di veicolo cointestato, il rimborso deve essere richiesto da chi ha gli oneri giuridici del mezzo, cioè dal primo cointestatario indicato sulla carta di circolazione.