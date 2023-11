A partire da oggi lunedì 13 novembre fino al 15 dicembre 2023 potrà essere presentata all’Inps la domanda di bonus da 550 euro per i lavoratori in part time verticale con sospensione ciclica dell’attività di almeno un mese.

Bonus lavoratori da 550 euro: a chi spetta e come fare domanda

L’Inps ha chiarito che la una tantum di 550 euro spetta solo ai lavoratori che hanno avuto nel 2022 interruzioni del lavoro di almeno sette settimane e non superiori alle 20 settimane.

La disposizione riguarda i “lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.

Come fare domanda

La domanda per l’indennità 2023 (per i contratti del 2022) va presentata all’Inps esclusivamente in via telematica dalla piattaforma dell’INPS effettuando l’accesso con lo SPID, CIE o CNS. Chi ne ha diritto e non l’ha presentata nel 2022 potrà inviare entrambe le domande. Chi, invece, l’ha già presentata per l’anno 2022, a prescindere dall’esito, potrà inviare solo quella relativa al 2023.