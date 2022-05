Il bonus dei 200 euro si allarga anche per i disoccupati, le colf e per chi percepisce il Reddito di Cittadinanza, dunque nessuna categoria sarà esclusa. La nuova misura messa in campo dal governo per fronteggiare l’inflazione e sostenere famiglie e imprese, ogni giorno subisce nuove ritocchi significativi.

Bonus 200 euro, nessuno è escluso

Il governo ha a disposizione 14 miliardi di euro. Il bonus da 200 euro è previsto per lavoratori, pensionati e disoccupati che ora si allarga anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali, agli autonomi e ai collaboratori domestici, esclusi nella prima stesura. L’unico requisito per ottenere il bonus è aver avuto nel 2021 un reddito annuo non oltre i 35.000 euro.

Come funziona il bonus 200 euro

Il bonus da 200 euro funziona in modo parzialmente diverso a seconda che si tratti di pensionati, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, disoccupati o beneficiari di Reddito di Cittadinanza. Sarà pagato, a seconda dei casi:

direttamente con la pensione quando a beneficarne è un pensionato;

quando a beneficarne è un pensionato; in busta paga se si tratta di un lavoratore dipendente;

se si tratta di un lavoratore dipendente; con modalità da definirsi nel caso dei lavoratori autonomi;

nel caso dei lavoratori autonomi; con un ricarico sull’indennità NASPI o DIS-COLL in caso di disoccupati;

NASPI o DIS-COLL in caso di disoccupati; con un’integrazione del sussidio quando riguarda i percettori del Reddito di Cittadinanza.

Quando sarà pagato

Il bonus 200 euro sarà pagato a luglio 2022 per tutti gli aventi diritto. Inoltre, il Premier Mario Draghi nella medesima conferenza ha anche specificato che i soldi che i datori di lavoro metteranno negli stipendi saranno rimborsati “al primo pagamento fiscale”.