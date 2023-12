Bonus cultura, convertiti in denaro oltre 6mila voucher in una libreria di Ercolano: 4 nei guai

L’operazione è il prosieguo di quella dello scorso mese di febbraio, in cui 9 indagati furono raggiunti da un’ordinanza di misure cautelari per reati di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato e autoriciclaggio, nonché il sequestro di beni, disposto per un valore di circa 3 milioni di euro.

In particolare i provvedimenti di ieri mattina sono stati confermati dalla Corte di Cassazione. Le indagini hanno permesso di individuare diverse conversioni in denaro dei “buoni cultura” e simulazioni nella compravendita di libri, così consentendo agli indagati di richiedere e incassare dal MIC il rimborso dell’intero valore di ciascun “buono”, che è pari a 500 euro.

Danno da 3 milioni di euro

Secondo gli inquirenti, i titolari della libreria avrebbero ottenuto in 4 anni un rimborso pari a 6.400 voucher intestati a beneficiari residenti in tutto il territorio nazionale, cagionando al MIC un danno stimato in circa 3 milioni di euro.