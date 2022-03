Al via le iscrizioni per i nati nel 2003 del Bonus cultura 2022. Si tratta di un buono del valore di 500 euro che i neo maggiorenni potranno spendere in libri, biglietti per concerti e mostre e tanto altro.

Bonus cultura 2022, 500 euro in regalo ai 18enni: come funziona e come ottenerlo

Possono usufruire del Bonus Cultura 18app tutti i ragazzi che abbiano compiuto 18 anni nel 2021 purché siano residenti in Italia o in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità. Chi h compiuto 18 anni nel 2021, ha tempo fino al 31 agosto 2022 per registrarti sul sito www.18app.italia.it che sarà anche l’unico strumento digitale per gestire i buoni spesa, che potranno essere utilizzati fino al 28 febbraio 2023.

Come registrarsi

I cittadini nati nel 2003 possono registrarti entro il 31 agosto 2022, seguendo i seguenti passaggi:

a) entrare nella homepage www.18app.italia.it, utilizzando le credenziali di identità digitale SPID o la tua Carta di identità elettronica (CIE), e autorizza l’accesso a 18app;

b) confermare i dati visualizzati e accetta le condizioni d’uso;

c) attendere l’invio di una email di conferma dell’esito positivo della registrazione ad avvenuto completamento della procedura. Si raccomanda di conservare copia della e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione fino alla scadenza entro la quale è possibile utilizzare il bonus (vedi domanda n° 3 di questa sezione).

Come spendere

Ottenere il bonus cultura vuol dire avere 500 euro da spendere in buoni online o negli esercizi fisici per: