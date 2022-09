Chi ha già ricevuto il bonus 200 euro nel mese di luglio, come lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di reddito di cittadinanza, nei prossimi giorni potrebbe essere costretto a restituirlo. Lo ha precisato l’Inps in una nota. L’istituto di previdenza sociale, infatti, ha iniziato tutta una serie di controlli per capire chi dovrà restituire la somma percepita.

Bonus 200 euro, chi dovrà restituirlo

Il Decreto Aiuti prevede anche che l’Inps effettui successivamente le verifiche della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provveda alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo. Esiste, dunque, una possibilità reale che il bonus debba essere restituito qualora non si sia in possesso dei requisiti richiesti. La notifica dell’indebito arriverà entro un anno dall’erogazione, da parte dell’INPS.

A provocare la restituzione del bonus non è soltanto il mancato rispetto del requisito reddituale ma anche l’eventuale ricezione dell’aiuto una tantum da due diversi datori di lavoro, e la revoca del trattamento pensionistico.

Bonus 200 euro, chi lo riceverà ad ottobre