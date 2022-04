Bonus da mille euro destinati, una tantum, ai lavoratori fragili inseriti nel settore privato, che abbiano però raggiunto il limite dei giorni di malattia indennizzabili dall’INPS.

Bonus 1000 euro per i lavoratori fragili dall’Inps

A stabilire il perimetro d’azione del bonus 1.000 euro è il comma 969 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022. Il Governo ha stanziato risorse per 5 milioni di euro per aiutare i dipendenti affetti da patologie.

Requisiti

Per richiedere il bonus è necessario essere in possesso di specifici requisiti. Potrà fare domanda chi:

ha diritto all’indennità di malattia dell’Istituto;

nel 2021 ha ricevuto l’indennità prevista dal decreto Cura Italia.

Il secondo requisito fa riferimento al trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (appunto, il decreto Cura Italia) che equipara per i lavoratori fragili il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.

Chi sono i lavoratori fragili? Si tratta di quei lavoratori che sono in possesso:

del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;

di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

È necessario che il lavoratore non possa rendere la prestazione lavorativa in modalità agile. Il bonus 1.000 euro viene riconosciuto a chi ha raggiunto il limite massimo di giorni di malattia indennizzabili, e non concorre alla formazione del reddito (e quindi non viene tassato).

La domanda

I soggetti che intendono ottenere il bonus, dovranno presentare domanda all’Inps che gestirà anche le erogazioni. La legge di Bilancio 2022 ha anticipato che nell’istanza bisognerà presentare anche un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti.

Quando arriva il bonus?

Al momento l’Inps ancora non ha pubblicato la circolare con le istruzioni per presentare l’istanza e i termini da rispettare. Non resta che attendere una comunicazione da parte dell’Istituto con i dettagli operativi su come procedere per poter presentare domanda e ottenere i 1.000 euro di bonus.