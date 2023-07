Paura nella notte a Pompei, in provincia di Napoli, dove ignoti avrebbero posizionato un ordigno davanti ad un distributore di carburanti. I fatti sono accaduti in via Mariconda.

Bomba al distributore di benzina, esplode la colonnina Gpl nel napoletano

Secondo una primissima ricostruzione, pare che alcune persone avrebbero posizionato un ordigno davanti ad una colonnina di gpl per poi fuggire via. L’esplosione è stata devastante tanto da danneggiare tutto l’impianto. Fortunatamente l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme in tempo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pompei e di Torre Annunziata che hanno avviato le indagini del caso. Fortunatamente non si sono registrati feriti.