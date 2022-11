Blitz degli agenti di Polizia in un noto hotel di Napoli. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono intervenuti nella serata di ieri, lunedì 28 novembre, su segnalazione della Centrale Operativa, presso una struttura alberghiera di piazza Pilastri, a Fuorigrotta, quartiere della zona occidentale di Napoli, e hanno tratto in arresto un uomo di 51 anni.

Napoli, violenza sessuale in famiglia: arrestato 51enne

Si tratta di E.G., napoletano, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 19 settembre 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo è stato condannato alla pena di 6 anni e 3 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, commessi a Nola tra il 2005 e il 2017.