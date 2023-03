False fatture e bancarotta. Per questo motivo i finanzieri di Marcianise hanno tratto in arrestato un note imprenditore e il suo consulte e sequestrato beni per oltre 6 milioni di euro.

Blitz dei finanzieri nel casertano, arrestato noto imprenditore e consigliere comunale

Si tratta dell’imprenditore M.L., attivo nel settore della logistica all’interno dell’Interporto Sud Europa di Marcianise e del consigliere comunale di Casagiove e ex candidato sindaco Danilo D’Angelo. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere.

Già nel febbraio 2022 le due persone erano state destinatarie di una misura cautelare interdittiva (divieto temporaneo di esercitare, rispettivamente, l’attività imprenditoriale e professionale) a seguito di un’indagine nel cui ambito erano emersi gravi indizi di reità in ordine al loro coinvolgimento in un articolato sistema di finalizzato all’evasione fiscale.

In particolare, dietro la “regia” del proprio consulente fiscale, l’imprenditore avrebbe indebitamente beneficiato ingenti risparmi di imposta grazie soprattutto all’utilizzo sistematico di documentazione contabile fittizia, tra cui oltre 2.600 fatture per operazioni inesistenti.