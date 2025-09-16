Un nuovo arresto al Parco Verde di Caivano. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato Ciro Migliore, 27 anni, già noto alle forze dell’ordine e conosciuto per la tragica vicenda che nel 2020 portò alla morte della sua fidanzata, Maria Paola Gaglione.

Blitz antidroga al Parco Verde di Caivano: arrestato Ciro Migliore, ex compagno di Maria Paola Gaglione

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto un libro mastro con sigle e numeri che gli investigatori ritengono riconducibili a un giro di spaccio, oltre a 1.675 euro in contanti, dieci dosi di cocaina e crack già confezionate e vario materiale per il confezionamento. Migliore si trova ora in attesa della convalida dell’arresto.

Non si tratta del primo episodio giudiziario che lo riguarda. Nel febbraio 2021 era già stato arrestato per fatti di droga risalenti al 2018. In quell’occasione dichiarò di aver cambiato vita proprio grazie alla relazione con Maria Paola.

La vicenda della giovane Gaglione resta ancora viva nella memoria collettiva. La notte dell’11 settembre 2020, ad Acerra, la ragazza perse la vita cadendo da un motorino guidato da Migliore, mentre i due venivano inseguiti dal fratello di lei. I giudici hanno riconosciuto in capo al fratello la responsabilità per omicidio preterintenzionale e lesioni aggravate nei confronti di Migliore, condanna confermata fino in Cassazione.