Una vasta area dell’area Nord di Napoli è senza corrente elettrica da questa mattina, lunedì 30 dicembre. Il guasto, localizzato a Secondigliano, sta interessando anche i quartieri di San Pietro a Patierno e Capodichino, lasciando centinaia di cittadini senza energia elettrica dalle 9:30.

Black out a Napoli: centinaia di persone senza corrente da questa mattina

La situazione sta creando non pochi disagi per i residenti, specialmente in vista dei festeggiamenti di Capodanno. Molte famiglie sono preoccupate per i rifornimenti di cibo conservati nei frigoriferi, destinati alle cene dell’ultimo giorno dell’anno. La mancanza di corrente sta inoltre rendendo difficoltose le attività quotidiane, aumentando il malcontento tra la popolazione.

Al momento non sono state fornite comunicazioni ufficiali sui motivi del guasto, né è stata indicata una tempistica per il ripristino del servizio. L’assenza di aggiornamenti sta esasperando ulteriormente i cittadini, che si interrogano sull’entità del problema e sui tempi necessari per la risoluzione.

Le autorità locali e i tecnici incaricati stanno lavorando per identificare la causa del blackout e ripristinare l’energia elettrica nel minor tempo possibile. Nel frattempo, si consiglia ai cittadini di limitare l’uso di dispositivi elettrici non essenziali una volta ripristinata la corrente, per evitare sovraccarichi sulla rete.