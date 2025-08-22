Benevento, palpeggia e abusa di una bambina mentre dorme: 24enne sotto processo

Sarà l’incidente probatorio fissato per il prossimo 10 settembre a determinare una possibile svolta nel processo che vede indagato per abusi su minore un 24enne di Benevento. La vittima, una ragazzina di appena 13 anni, verrà ascoltata alla presenza di una psicologa. Ad anticipare la notizia è Ottopagine.it.

Benevento, la palpeggia e abusa di lei mentre dorme: 24enne sotto processo

Davanti al giudice Pietro Vinetti comparirà una tredicenne, indicata come la vittima degli abusi sessuali che sarebbero stati commessi dal giovane. Da alcune settimane il 24enne è sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento, con controllo tramite braccialetto elettronico. L’inchiesta è coordinata dal pm Chiara Maria Marcaccio e affidata alla Squadra mobile. I fatti contestati risalirebbero al 2021, quando la bambina aveva solo 9 anni.

Secondo l’accusa, approfittando della convivenza, l’indagato avrebbe compiuto atti sessuali mentre condividevano lo stesso letto. L’avrebbe palpeggiata e le avrebbe toccato le parti intime mentre dormivano.La condotta sarebbe andata avanti per un mese e mezzo, poi, finita la coabitazione, si sarebbe interrotta. Ma il 24enne l’avrebbe ripresa nello scorso luglio, quando, ripresentatasi l’occasione di dormire ancora insieme alla minore, l’avrebbe nuovamente toccata nelle parti intime.