Il 2025 parte con un evento che promette di essere imperdibile per tutti gli appassionati di birra artigianale: BeerAround torna con una proposta davvero speciale, ospitata da KBIRR, uno dei birrifici più innovativi e promettenti del Sud Italia.

BeerAround 2025: un’iniziazione da non perdere al birrificio KBIRR, organizzato da AIS

L’appuntamento, organizzato da AIS (Associazione Italiana Sommelier), non sarà solo un’occasione per scoprire nuove birre, ma un’esperienza completa che saprà coniugare il piacere di un buon bicchiere con quello di una gastronomia raffinata. Un’opportunità unica per iniziare l’anno immergendosi nel mondo della birra artigianale, guidati dalla passione e dall’expertise che contraddistinguono questa realtà.

KBIRR: Un’eccellenza che conquista

Situato a Giugliano, in provincia di Napoli, KBIRR ha saputo in pochissimi anni emergere come una delle realtà più apprezzate nel panorama birrario del Sud Italia. Il suo impianto supermoderno, unito alla grande esperienza del mastro birraio, ha permesso al birrificio di realizzare birre di altissima qualità, ottenendo anche importanti riconoscimenti. Proprio in questi giorni, KBIRR sta ricevendo numerosi premi al concorso “Best Beer of the Year 2024”, confermando il suo ruolo di punta nel settore. Una realtà che, con la sua visione innovativa, ha saputo conquistare il cuore degli appassionati e degli esperti del settore.

Un Programma da Vivere con Tutti i Sensi

L’appuntamento è per sabato 25 gennaio 2025, alle 12:00, direttamente al birrificio, nella zona industriale di Giugliano. La giornata inizierà con una visita guidata dell’impianto, dove sarà possibile scoprire il processo di produzione delle birre KBIRR: dalle fasi di fermentazione alla cura dei dettagli che rendono ogni prodotto unico. Ma l’esperienza non si ferma qui: il vero cuore dell’evento sarà la degustazione esclusiva di 5 birre, ognuna accompagnata da una proposta gourmet pensata per esaltarne le caratteristiche e i sapori. Ogni piatto è stato studiato appositamente dallo staff del birrificio per creare un abbinamento perfetto con la birra scelta, in modo da offrire un’esperienza sensoriale a 360 gradi.

I Dettagli della Degustazione

Durante l’evento, i partecipanti avranno la possibilità di assaporare una selezione di birre, ognuna con il suo piatto ideale:

La Helles, una birra leggera e rinfrescante, sarà abbinata a una marinara al morso, per un connubio di freschezza e sapidità.

La Strong Lager, con il suo corpo robusto, si sposerà alla perfezione con un peperone imbottito, che arricchirà il gusto della birra con note dolci e speziate.

La Red Strong Ale, dal carattere intenso, sarà accompagnata da una parmigiana, piatto ricco e saporito che bilancerà perfettamente la forza della birra.

L’IPA, con il suo amaro e fruttato, verrà servita con un gateau di patate, per un abbinamento che gioca su sapori più morbidi e decisi allo stesso tempo.

Infine, l’ultima birra, un mix sorprendente di aromi e sfumature, sarà accompagnata da un dolce a sorpresa, per concludere in bellezza questa esperienza unica.

Prenotazioni: Un’occasione limitata

Poiché i posti sono limitati, è importante affrettarsi per non perdere questa esperienza imperdibile. Per informazioni e prenotazioni, potete contattare Ivana, la referente dell’evento, al numero 347 6261818 via WhatsApp o tramite Instagram (@Ivana_81).

Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, per trascorrere una giornata all’insegna della birra, della gastronomia e della cultura, guidati da AIS e dal birrificio KBIRR. Non mancate