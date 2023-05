Un uomo privo di vita è stato ritrovato in un terreno di campagna in via via Genrale Ferrante Gonzaga a Battipaglia, nel salernitano. La scoperta è stata fatta questa mattina, giovedì 18 maggio.

Battipaglia, giardinieri scoprono cadavere in un terreno accanto alla scuola

Il cadavere è stata rinvenuto da alcuni giardinieri che stava tagliando l’erba in un’area adiacente ad una scuola. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine che, giunte sul posto insieme al medico legale, hanno constato il decess.

Il corpo era in uno stato avanzato di decomposizione e apparterrebbe ad un uomo sulla quarantina deceduto probabilmente per overdose. Le forze di Polizia infatti hanno rinvenuto nei pressi del cadavere alcune siringhe con cui probabilmente la vittima avrebbe utilizzato per iniettarsi della droga.

Gli agenti inoltre hanno accertato che l’uomo deceduto era irrintracciabile dallo scorso 14 maggio. Il 40enne risiedeva a Campagna, località della provincia di Salerno. Il cadavere è stato posto sotto sequestro ed è stata disposta l’autopsia.