Banda del buco in azione ad Aversa. Nella notte, un gruppo di malviventi ha fatto irruzione all’interno del bar/sala scommesse “Better Cafè” in via Michelangelo.

Banda del buco in azione ad Aversa, svaligiata agenzia di scommesse

I ladri sono entrati all’interno del locale dopo aver praticato un buco nella parete dell’edificio adiacente evitando così di forza le saracinesche e far scattare gli allarmi.

Una volta dentro, hanno portato via il denaro contante presente nelle casse. Un furto ben organizzato visto che le agenzie di scommesse sono tra le poche attività aperte in città in questo periodo e quindi con disponibilità di denaro, anche per l’inizio dei campionati di calcio. Il bottino resta ancora da quantificare.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero fornire elementi utili per identificare la banda.

Immagino di repertorio