Un bancomat “impazzito” che eroga banconote da 50 euro anziché da 20. E’ l’incidente avvenuto a Lozzo Atestino, in provincia di Padova, dove uno sportello Atm, a causa di un errore tecnico, ha “sfornato” monete di taglio superiore rispetto a quello richiesto. Sul caso, alla fine, è intervenuto l’istituto di credito, chiedendo ai clienti di restituire le somme indebitamente percepite.

Bancomat “impazzito” regala banconote da 50 euro: clienti ne approfittano

Alla base dell’errore, come spiega Il Gazzettino, ci sarebbe stata un’inversione di codici. Il guasto ha permesso ad alcuni clienti di ricevere molti più soldi di quanti richiesti allo sportello automatico. Se ad esempio il cliente voleva 60 euro, che tre pezzi da 20 euro, otteneva tre banconote da 50 e tornava a casa con 150 euro.

L’errore valeva anche all’inverso: chi voleva ritirare 150euro, anziché ottenere tre pezzi da 50, ne ha ricevuti appena 40. Uno dei clienti, incredulo, ha suonato agli uffici della banca e ha chiesto spiegazioni ai cassieri. A quel punto i dipendenti dell’istituto di credito hanno effettuato delle verifihe sull’Atm svelando presto il mistero.

Quanti soldi mancano?

Le operazioni sbagliate, in tutto, sono state dieci per un ammanco totale di 600-700 euro. I clienti, poi, sono stati contattati al telefono uno a uno e sono stati invitati a restituire le somme eccedenti, pena l’addebito in conto corrente.