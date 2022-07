Si lavora al cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, che tornerà in onda l’8 ottobre 2022, su Rai uno. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe già un nome di punta tra la rosa dei nuovi concorrenti: si tratta di Gabriel Garko, l’attore torinese famoso per aver interpretato innumerevoli fiction di successo.

Ballando con le stelle 2022, i primi nomi dei concorrenti

Garko ha già partecipato lo scorso anno a Ballando con le stesse nelle vesti di ballerino per una notte, dimostrando una buona padronanza nel ballo. Fra gli altri nomi che stanno circolando in questi giorni, ci sono anche due donne molto amate dal pubblico italiano: Iva Zanicchi e Marta Flavi, noto volto della tv dei ragazzi negli anni ottanta. Fra i nomi papabili per la nuova serie dello show di Rai1 c’è anche quello della attrice romana Nancy Brilli. In lizza come ballerino per una notte di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, invece, ci sarebbe Gregorio Paltrinieri, ma potrebbero arrivare anche altri sportivi, tra cui Gianmarco Tamberi e Dario Verani.

La giuria

A Ballando con le stelle torneranno Paolo Belli e la sua “Big Band”, mentre non è ancora chiaro se tutta la giuria sarà riconfermata. Nelle ultime settimane infatti ci sono molte voci soprattutto sul futuro di Selvaggia Lucarelli, ma la verità sarà svelata solo più avanti.