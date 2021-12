Gabriele Rossi è uno degli attori più popolari del piccolo schermo: è stato uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip. Ha 33 anni ed è nato il 13 marzo. Sulla sua figura si è parlato molto per la storia d’amore che ha avuto con il collega Gabriel Garko; il coming out da parte di Rossi è avvenuto nell’ottobre 2020 con un’intervista alla trasmissione Live – Non è la D’Urso.

Gabriele Rossi: età, altezza, film, carriera

Nato sotto il segno dei Pesci il 13 marzo 1988 ad Alatri, in provincia di Frosinone, Gabriele Rossi si è trasferito da piccolo con la famiglia a Frascati. Si è laureato a Roma, all’Università Tor Vergata, in Storia Scienze e Tecniche dello Spettacolo, indirizzo cinematografico. E’ alto 180 cm.

Sviluppa una grande passione per la danza tanto da ricevere una borsa di studio a 15 anni con il maestro Mauro Astolfi. Vince il concorso “Danza Sì”, che lo porta a New York nella scuola di Merce Cunningham e presso l’Alvin Ailey. A Roma si perfeziona presso la scuola del Teatro dell’Opera sotto la direzione di Paola Jorio.

Dal 2008, intraprende la carriera di attore: dopo aver debuttato nella parte del figlio di Margherita Buy nella miniserie televisiva di Canale 5 Amiche mie, è coprotagonista ne L’onore e il rispetto – Parte seconda del 2009; nello stesso anno debutta sul grande schermo con il film Meno male che ci sei, per la regia di Luis Prieto.

E’ protagonista su Rai 1 della serie televisiva Tutti pazzi per amore 2. Prende parte alla prima e alla seconda stagione della miniserie Un passo dal cielo, alla terza stagione di Tutti pazzi per amore 3 e alla terza serie de L’onore e il rispetto 3.

Nel 2016 partecipa come concorrente alla prima edizione italiana del reality show Grande Fratello VIP, classificandosi al secondo posto. Nel 2017 recita nella seconda stagione di Solo per amore.

Gabriele Rossi: coming out, fidanzato, Gabriel Garko

Gabriele Rossi ha dichiarato la propria omosessualità durante la trasmissione “Live – Non è la D’Urso”. Ha ha avuto una relazione sentimentale con il collega Gabriel Garko, come confermato da quest’ultimo a Verissimo prima del suo coming out.

E’ fidanzato con Lorenzo Licitra, il cantante che vinse X-Factor battendo i Maneskin.