GIUGLIANO. “La schiuma degli amministratori e della gente”. Irrompe così, con un post sui social così titolato, Antonio Poziello contro l’attuale amministrazione. Parole durissime dopo un lungo periodo di silenzio che denunciano quanto sarebbe accaduto ieri al Comune.

Dipendenti comunali: Poziello contro l’amministrazione

“Nessuno si era mai sognato nemmeno di pensare di trattare il personale comunale come sta facendo quest’Amministrazione” scrive l’ex sindaco. “Mai nessuno si era permesso di assumere atteggiamenti che assomiglino al pessimo incrocio tra un camorrista ed un caporale, di aggredire il personale, arrivando a seguire le donne nei bagni. Mai nessuno aveva tirato le carte in faccia ad un dipendente, né spintonato un altro, li aveva minacciati tutti, chiamandoli con titoli ed epiteti che la mia educazione mi vieta di ripetere. Mai si erano viste queste e tutte le altre cose che sono accadute oggi nel Municipio di Giugliano”.

Non è la prima volta che Poziello denuncia atteggiamenti prevaricatori nei confronti dei dipendenti comunali. Stando a quanto trapela pare che ieri ci siano stati momenti di tensione al Comune, al punto che una dipendente si sarebbe sentita male e sarebbe intervenuto il 118. “Credo che la misura sia colma, il limite superato – continua Poziello -. Qualcuno spieghi a questa gentaglia come si campa. Come ci si rivolge a chi la mattina esce di casa per andare a lavorare e non per avere a che fare con banditi e lavannare. E magari spiegategli pure che il mobbing è reato”.