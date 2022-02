Il bacio tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti a “Michelle Impossibile” ha scatenato il putiferio sui social. In molti infatti sperano in un ritorno di fiamma tra i due che, dopo 20 anni, si sono ritrovati a condividere lo stesso palco. Ma c’è qualcuno che sembra non averla presa bene e quel qualcuno è Tomaso Trussardi, imprenditore italiano ed ex marito della showgirl svizzera.

Bacio tra Michelle ed Eros, Tomaso Trussardi non la prende bene: il gesto dell’ex marito

Non è sfuggito ai fan della coppia un dettaglio in particolare. Trussardi ha infatti smesso di seguire su Instagram l’ormai ex moglie e Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros. Secondo alcuni, Trussardi non avrebbe gradito il bacio tra Michelle Hunziker e il cantante dinanzi alle telecamere. E così avrebbe poi deciso di “defolloware” l’ex consorte e sua figlia. Nel corso di una recente intervista a Il Corriere della Sera, l’imprenditore non aveva nascosto qualche amarezza dopo aver appreso alcune dichiarazioni di Eros Ramazzotti.

“È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”.