Per tre weekend di seguito viale Kennedy, la cosiddetta “Variante” ad Aversa, è rimasta completamente al buio. I blackout che si registrano soprattutto di sera in realtà si verificano almeno da tre mesi, come ci raccontano alcuni cittadini.

Aversa, Variante al buio per blackout. Cittadini e comitato: “Malviventi potrebbero approfittarsene”

Nonostante i numerosi solleciti dei residenti alla società responsabile della pubblica illuminazione, al momento non sembrano essere stati adottati interventi risolutivi. Cittadini, Comitato della Variante e commercianti temono che la mancanza di illuminazione possa favorire azioni criminali come furti e rapine, già avvenuti nelle scorse settimane.