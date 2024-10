Tragedia alla stazione di Aversa. Questa mattina, 4 ottobre, una donna è deceduta mentre era in fila alla cassa della stazione ferroviaria per acquistare un biglietto.

Aversa, tragedia alla stazione: muore mentre fa il biglietto

Da quanto apprende Teleclubitalia, sul posto è intervenuta la Polfer: la vittima sarebbe una turista. Con lei aveva uno zaino. Avrebbe accusato un malore improvviso per poi accasciarsi a terra davanti agli occhi dei presenti.

Non sono chiare le ragioni del decesso. Al momento non si esclude un infarto fulminante. Inutile l’intervento del 118. L’episodio non avrebbe prodotto ripercussioni sul traffico ferroviario.