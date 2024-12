Aversa, traffico e veicoli in divieto di sosta in via Montale. I residenti lanciano raccolta firme

È caos traffico in via Montale, traverso di viale Kennedy ad Aversa. Da giorni, infatti, la viabilità è fuori controllo. Nonostante il divieto di sosta, numerosi veicoli parcheggiati ai lati della strada rendono estremamente difficoltoso il doppio senso di marcia. I residenti denunciano tempi biblici per uscire di casa: fino a venti minuti per percorrere appena cento metri. Stanchi di questa situazione insostenibile, alcuni cittadini e commercianti hanno promosso una raccolta firme per chiedere l’istituzione di un senso unico di marcia, auspicando un rapido intervento da parte dell’amministrazione comunale.