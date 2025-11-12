Via Bachelet torna al centro dell’attenzione. La traversa che si innesta su viale Olimpico, ad Aversa, è di nuovo al centro delle polemiche per le condizioni di degrado e abbandono in cui versa. Nei giorni scorsi, sul posto, si sono recati il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il candidato aversano Francesco Mincione, che hanno documentato e denunciato lo stato dell’arteria stradale, insieme ad alcuni cittadini.

Aversa, torna il caso di via Bachelet: erba alta e incuria nelle aiuole abbandonate

Dopo gli interventi di diserbo effettuati a inizio settembre, non è stata più eseguita alcuna manutenzione ordinaria. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: erba alta e sporcizia nelle aiuole poste all’ingresso della via, marciapiedi dissestati e sollevati dalle radici degli alberi. I residenti, ormai da tempo, chiedono interventi di manutenzione costante e non più sporadici.

Non è la prima volta che via Bachelet balza alle cronache. Due anni fa, infatti, il campetto di calcetto situato lungo la strada venne smantellato e portato via pezzo dopo pezzo da falsi addetti alla manutenzione, un episodio che all’epoca suscitò grande indignazione in città.