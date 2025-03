Da luglio, la gestione del servizio idrico non è più di competenza comunale ad Aversa, ma affidata a una società privata, la ITL S.p.A. Un cambiamento che ha portato a un aumento significativo delle tariffe e generato malcontento tra i cittadini.

Aversa, stangata sull’acqua: tariffe raddoppiate dopo il cambio di gestione

Con il nuovo gestore, il costo dell’acqua per uso domestico è passato da una media di 0,50 euro a 1,22 euro al metro cubo, mentre per le utenze commerciali il prezzo è salito da 0,55 euro a 1,52 euro. Ma a pesare sulle bollette non è solo l’incremento delle tariffe: molti utenti avrebbero ricevuto fatture calcolate sulla base di consumi stimati o presunti, spesso ben superiori ai reali consumi rilevabili dai contatori.