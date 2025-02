Sit-in degli ex lavoratori Tekra ad Aversa. Questa mattina, i disoccupati della società che gestisce la nettezza urbana in città, insieme alla sigla sindacale USB, sono scesi in piazza per chiedere nuove assunzioni dopo un anno senza lavoro.

Aversa, sit-in ex lavoratori Tekra e Usb davanti al Municipio: “Da sindaco vogliamo risposte concrete”

Al centro della protesta, la richiesta di un incontro con il sindaco Franco Matacena per ottenere risposte concrete sul loro futuro occupazionale. “Questo è il sesto, forse il settimo incontro con il primo cittadino da quando si è insediato, ma finora nulla è cambiato. Molti sono costretti a ricorrerre al lavoro nero. Attendiamo risposte certe”, dichiara Giovanni Giovine, coordinatore regionale USB.