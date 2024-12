Truffa alle compagnia assicurative. Dalle prime ore del mattino è in corso in una vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa e del Nas di Caserta. I militari stanno dando esecuzione a numerose misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Aversa, sgominata banda delle truffe assicurative: scattano gli arresti all’alba

In particolare, su richiesta della locale Procura della Repubblica, le misure sono state emesse nei confronti di persone indagate, tra l’altro, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di compagnie assicurative. Tra i coinvolti infermieri, medici compiacenti di alcuni ospedali della provincia di Caserta ma anche periti assicurativi e altri professionisti. Gli investigatori hanno coperto un giro di alcuni centinaia di migliaia di euro.

I particolari dell’operazione saranno illustrati dal Procuratore Pierpaolo Bruni nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30, presso gli uffici della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.