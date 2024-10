Un totale di quasi 240mila euro: è la somma che si pensa di destinare allo staff del Sindaco Franco Matacena. La proposta di variazione del bilancio, avanzata dall’assessore al Bilancio Mariano D’Amore, prevede oltre 18mila euro per il 2024 e 110 mila euro per gli anni 2025 e 2026, soldi che servirebbero per pagare tre consulenti dell’ufficio gabinetto.

Aversa, scoppia il caso dei fondi per lo staff del sindaco: duro attacco dall’opposizione

Ad Aversa scoppia il caso, con le opposizioni che hanno sollevato non poche polemiche. Il consigliere di “Forza Aversa” Dino Carratù non ha esitato a definire la proposta “un obbrobrio morale e irrispettoso nei confronti degli aversani”, promettendo battaglia in Consiglio comunale.

Ieri mattina si è tenuta una riunione per discutere della proposta, con l’ipotesi di ridurre l’importo e di affidare la comunicazione istituzionale del Sindaco a un solo portavoce, escludendo gli altri due consulenti. Tuttavia, finora non è stata apportata alcuna modifica alla proposta.

Mario De Michele, capogruppo della lista civica “La politica che serve”, ha dichiarato: “Se la decisione di cambiare la proposta a seguito dei malumori di alcuni componenti della maggioranza sarà confermata, ci troveremo di fronte a una mancanza di rispetto per la commissione bilancio, il Consiglio comunale e lo stesso assessore D’Amore”. Il sindaco Matacena, intanto, sembra intenzionato a chiarire la vicenda durante il prossimo Consiglio comunale, previsto per lunedì 7 ottobre.