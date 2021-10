Si macchia di sangue la prima serata di ottobre della movida di Aversa. Due giovanissimi sono rimasti accoltellati a via Roma nel corso di una rissa dai contorni ancora poco chiari. Uno di loro sarebbe rimasto ferito in maniera grave.

Aversa, sangue sulla movida: accoltellati due giovanissimi

A due mesi esatti dal tragico weekend di Caserta nel quale perse la vita il giovane pugile di San Marco Evangelista Genny Leone, si registra un altro drammatico episodio in provincia. Questa volta teatro della violenza è Aversa, epicentro della movida dell’hinterland e luogo di ritrovo per migliaia di giovani. Nella centralissima via Roma, nei pressi del Burger King, nella serata di ieri è scoppiata una zuffa tra giovanissimi.

Durante le fasi della colluttazione, uno dei ragazzi – quasi tutti minori – ha estratto un coltello ferendo con una serie di fendendi due coetanei. Uno è stato ferito di striscio, l’altro in maniera più seria: si tratta di un 17enne che era privo di sensi al momento dell’arrivo dei soccorsi stando alle prime testimonianze.

Le indagini

Dopo il ferimento la folla si è dispersa, mentre le vittime si sono accasciate a terra tamponandosi le ferite. Sul luogo sono poi accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della locale Compagnia. Sull’episodio sono in corso indagini da parte dei militari dell’Arma. Gli uomini della Benemerita hanno interrogato i due giovani e alcuni testimoni che hanno assistito alla scena.

Utili potrebbero ritornare le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire l’accaduto. Secondo quanto emerso il ferimento è avvenuto al culmine di una lite a pochi metri di distanza dalla nota catena di fast-food Burger King. A venire alle mani sarebbero stati due gruppi di ragazzi, uno proveniente dall’hinterland napoletano e l’altro da quello aversano.

Un ferito anche a Frattamaggiore

Si registra un ferito anche a Frattamaggiore, altro centro della movida campana. Tra via Roma e via Fiume un autovettura, che percorreva contromano via Fiume, all’uscita della strata ha colpito in pieno una motocicletta, di grossa cilindrata, che transitava in zona. Sulla moto vi era una ragazza che è stata ferita alle gambe, a causa del violento impatto. Ferito lievemente anche il conducente del motoveicolo.