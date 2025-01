Ritorno a scuola al freddo per decine di studenti del plesso “Wojtyla” in via Madre Teressa di Calcutta, nella zona delle “palazzine” ad Aversa. Dopo due giorni di sospensione delle attività didattiche – uno per motivi di sicurezza, a seguito della fuoriuscita di ammoniaca dalla FrigoCaserta di Gricignano d’Aversa, e un altro per l’allerta meteo – questa mattina gli alunni e le alunne sono tornati in classe, ma hanno trovato i riscaldamenti spenti.

Aversa, riscaldamenti spenti alla scuola Wojtyla: ritorno in classe al gelo per gli alunni

Il disagio, come segnalato a Teleclubitalia, si ripropone ancora una volta, nonostante le lamentele già avanzate dai genitori. Non è infatti la prima volta che nei plessi scolastici del Terzo Circolo Didattico si verificano problemi con i termosifoni, situazione analoga a quanto accaduto recentemente al plesso Cimarosa. Al “Wojtyla”, inoltre, persistono criticità strutturali: nei giorni scorsi si erano registrate infiltrazioni d’acqua al primo piano e la caduta di intonaco dalla controsoffittatura. Una zona era stata interdetta dai vigili del fuoco e successivamente era intervenuta l’Asl, su esposto dei genitori, per un sopralluogo. I tecnici hanno redatto un documento in cui chiedono al Comune di Aversa una relazione tecnica sullo stato dell’edificio e il mantenimento dell’area interdetta

Gli altri casi

I disagi, però, non si limitano solo al “Wojtyla”. Alla scuola “De Curtis“, pochi giorni fa, in alcune aule si sono verificate infiltrazioni d’acqua con conseguenti perdite all’interno; l’acqua che scorreva è stata raccolta dal personale scolastico con dei secchi disposti lungo i davanzali delle finestre. Alla “Pascoli”, istituto scolastico accorpato al II Circolo Didattico di via Linguiti, cinque aule e due bagni sono stati dichiarati inagibili a causa di infiltrazioni nei soffitti e del cedimento di pannelli delle controsoffittature. Sui disagi quotidiani vissuti da studenti e docenti nelle scuole normanne, Teleclubitalia aveva raccolto, qualche giorno fa, le dichiarazioni dell’assessore alla Pubblica Istruzione, nonché vicesindaco, Alfonso Oliva. “Le manutenzioni agli edifici scolastici non sono mai state fatte in passato. Ogni giorno, purtroppo, emergono nuove problematiche. Sono in costante contatto con i dirigenti scolastici, con i quali mi confronto frequentemente. Gli interventi programmati, tuttavia, sono stati effettuati in tutte le scuole,” aveva spiegato Oliva ai nostri microfoni. Intanto, però, le problematiche continuano a incidere sulla quotidianità di studenti e docenti.