Sarebbe stato ucciso da un malore Mario Motti, postino 55enne, trovato questa mattina senza vita nella sua abitazione di via Diaz, in pieno centro.

Aversa, postino 55enne trovato senza vita: era agli arresti domiciliari

La tragedia si è consumata questa mattina. È stata la mamma a lanciare l’allarme, ritrovandolo in casa senza vita. A quanto pare il decesso era sopraggiunto già qualche ora prima, al punto da rendere vani i tentativi di rianimazione. L’uomo era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso. I funerali si terranno domani alle 17 nella parrocchia di San Michele Arcangelo ad Aversa (ferrovia).

La storia di Motti

Nell’ottobre del 2022 Motti accoltellò un uomo alla pancia e per questo fu condannato a 12 anni in primo grado. Fu una lite scoppiata per futili motivi nella zona dei locali, in via Seggio. Per questo stava scontando la sua pena agli arresti domiciliari.