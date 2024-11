Aversa, Ponte di Ognissanti all’insegna della microcriminalità: furti d’auto e atti vandalici in città

È bastato l’inizio del weekend per riportare ad Aversa il consueto clima di tensione. Tra furti d’auto, atti vandalici e l’ombra delle baby gang, il ponte di Ognissanti si è aperto con una serie di episodi che hanno esasperato i residenti. Le auto, ancora una volta, sono state bersaglio dei ladri: fari e componenti metalliche vengono smontati e trafugati con estrema rapidità per alimentare mercati illegali.

Due gli episodi denunciati sui social proprio venerdì sera. “Una mia amica viene a trovarmi qui ad Aversa ed ecco la sorpresa: una vergogna, mi sento mortificata”, scrive una residente, pubblicando il video di una Fiat 500 a cui sono stati sottratti i fari. A subirne le conseguenze è anche un altro cittadino, che ha mostrato la sua Renault priva di fari e cofano anteriore. I furti sembrano essersi verificati nel centro storico, dove i cittadini lamentano pochi controlli e la necessità di un rafforzamento della videosorveglianza.

Ma non è solo questione di furti: la serata è stata segnata anche da atti di vandalismo, documentati dalle telecamere di sorveglianza. In un video si vede un gruppo di giovanissimi che, tra schiamazzi, lancia un bidone della raccolta differenziata dei rifiuti sull’asfalto prima di fuggire. In un’altra scena, probabilmente legata alla notte di Halloween, un gruppo – forse lo stesso – imbratta una porta con una sostanza arancione, simile a uovo, forse per ripicca dopo il rifiuto di un residente di offrire dolcetti.

“La settimana scorsa ho dovuto riprendere dei ragazzini che sparavano petardi sotto il porticato,” racconta un cittadino amareggiato. Sempre più spesso, nei weekend e nelle serate di festa, Aversa diventa teatro di atti vandalici e microcriminalità. Le richieste dei cittadini, preoccupati, si moltiplicano, chiedendo interventi urgenti per fermare un fenomeno che sembra ormai fuori controllo..