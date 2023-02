Momenti da incubo per una coppietta che aveva deciso di ritagliarsi un momento di intimità ad Aversa. I fidanzati sono stati colti di sorpresa da un rapinatore che li ha terrorizzati chiedendo loro soldi e cellulare. A salvarli un poliziotto fuori servizio di Casapesenna che ha assistito alla scena.

Aversa, poliziotto eroe salva coppietta dal rapinatore

A raccontare la vicenda è Casertace. La coppia si era appartata in una zona non molto trafficata della città normanna, nei pressi dell’Ippodromo. Un 45enne, Giuliano Iuliano, di Trentola Ducenta, si è avvicinato all’auto, coltello alla mano, minacciando di fare loro del male se non avessero consegnato contanti e smartphone.

Fortunatamente, mentre si stavano consumando le fasi concitate della rapina, stava passando vicino a quella strada un poliziotto fuori servizio che, resosi conto di quanto stesse accadendo, ha immediatamente bloccato il rapinatore mettendo in salvo i due fidanzatini. Arrestato, Iuliano adesso si trova qui in carcere, a Poggioreale.