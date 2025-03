Aversa, operazione di Carabinieri e Municipale in noto minimarket di via Gramsci

Operazione congiunta di Polizia Municipale e Carabinieri in un noto minimarket di via Gramsci ad Aversa, non distante dall’ospedale Moscati.

In queste ore due gazzelle dei carabinieri e una volante della Polizia Locale stanno effettuando dei controlli sanitari. Secondo quanto apprende Teleclubitalia, sarebbero emerse gravi irregolarità e carenze dal punto di vista igienico-sanitario. Le forze dell’ordine hanno anche apposto nastro isolante, lasciando presupporre un conseguenze sequestro. Seguiranno aggiornamenti.