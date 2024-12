Aversa si prepara al periodo delle festività con qualche intoppo organizzativo. Dopo le polemiche sulle luminarie dell’Arco dell’Annunziata, anche la ruota panoramica ha dovuto affrontare un cambio di posizionamento. Inizialmente collocata sul marciapiede che costeggia Piazza Municipio, la struttura è stata successivamente spostata all’interno della stessa piazza, come già avvenuto due anni fa, a causa della mancanza delle necessarie autorizzazioni per la prima collocazione. Per il nuovo posizionamento, tuttavia, i permessi sono stati regolarmente ottenuti.

Aversa, Natale tra autorizzazioni: ruota panoramica in piazza e incognita Capodanno

Resta invece da chiarire il futuro dell’evento di Capodanno, con tanto di dj set e ballerini, previsto la sera del 31 dicembre proprio in piazza Municipio. La ditta incaricata dell’organizzazione ha inviato una serie di documenti relativi alla sicurezza al comandante della Polizia Municipale di Aversa, Stefano Guarino, e alle autorità competenti. Ora si attende il via libera definitivo dalla Prefettura per capire se i festeggiamenti si terranno come previsto.

Nel caso in cui l’evento venisse confermato, l’area attorno alla ruota panoramica sarà transennata e messa in sicurezza, garantendo così la gestione degli spazi tra la giostra e l’area dei festeggiamenti, che si estenderà dal Monumento ai Caduti fino a via Roma. Anche se, a quanto pare, la ruota panoramica potrebbe rimanere in loco fino al 30 dicembre. Il Natale aversano, dunque, è alle prese con non pochi ostacoli organizzativi.

