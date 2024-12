Due distinte aggressioni nel cuore della movida. Ancora in zona Seggio. Tutte e due nella notte tra sabato e domenica. La prima vittima è un ragazzo. Nel secondo episodio invece un gruppo di quattro giovani, tra cui una 19enne.

Aversa, movida violenta: pestati quattro giovani. Coinvolta ragazza all’uscita del cinema

Stando alla ricostruzione dei fatti, un ragazzo ha incrociato delle persone di nazionalità straniera, in evidente stato di alterazione, probabilmente a causa dell’alcol. Inspiegabilmente il gruppo prima gli ha lanciato contro una bottiglia, poi lo hanno aggredito riempiendolo di pugni e schiaffi. Gli amici lo hanno soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato diverse ferite. Per fortuna nessuna grave conseguenza.

Altrettanto sconcertante è l’aggressione avvenuta a distanza di circa mezz’ora. A raccontarla una ragazza, cugina della vittima, attraverso un post apparso sui social. Ad avere la peggio due amici e il fidanzato di lei. “Nel vicoletto che unisce via Seggio alla “Villa” mia cugina di 19 anni e due suoi amici coetanei sono stati aggrediti, in ritorno dal cinema, per puro divertimento da un gruppo di ragazzi in evidente stato di alterazione. Nonostante le numerose richieste di aiuto nessuno è intervenuto o ha avvisato le autorità tanto che dopo poco l’episodio si è ripetuto cambiando vittime. Vorrei sapere se oltre uscire alla luce del sole solo per le foto e gli eventi pubblici l’amministrazione è davvero interessata a contribuire alla sicurezza della città di Aversa“.