Aversa in lutto per la prematura scomparsa di Alessandra Maria Graziano. La studentessa, di appena 15 anni, è venuta a mancare in queste ore. La notizia è stata diffusa dalla dirigente dell’istituto scolastico Jommelli di Aversa attraverso un comunicato. Sconosciute le cause del decesso.

Aversa in lutto, Alessandra muore a 15 anni

Alessandra frequentava il liceo di via Ovidio ed era descritta come una ragazza capace e che amava la vita. “A 15 anni non si puó trovare una ragione, una logica per la sua scomparsa”, scrive una professoressa dell’istituto sui social.

“E’ con infinita tristezza e grande costernazione che il liceo Jommelli ha appreso ora che un altro angelo è salito al Cielo” scrive la dirigente scolastica Emilia Tornincasa. “Alla famiglia di Alessandra, ai suoi affetti più cari, ai compagni di classe il commosso, sentito, partecipato abbraccio di tutta la comunità del Liceo N. Jommelli.

L’Istituto tutto venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 12,00 osserverà un minuto di silenzio per esprimere profondo e sentito cordoglio per la perdita della studentessa Alessandra Maria”.