Francesco Matacena aveva quasi raggiunto la vittoria al primo turno nella sfida a quattro per le elezioni amministrative di Aversa, Ma non ce la fa per una manciata di voti e andrà al ballottaggio. Il presidente dell’Ordine dei Commercialisti, supportato da otto liste civiche, ha ottenuto 13.319 voti (49,3%), con un netto vantaggio sugli altri candidati.

Aversa: Matacena a un passo dalla vittoria al primo turno

Antonio Farinaro, appoggiato da Fratelli d’Italia, è in vantaggio su Mauro Baldascino, il candidato sindaco indicato dall’alleanza Pd-M5s, con il 25% dei voti. Il candidato di centro-sinistra invece ha ottenuto il 21%, trovando supporto in termini di voti solo dal PD e dal gruppo dell’ex sindaco Alfonso Golia, “La politica che serve”.

Il fronte progressista risente del calo del Movimento 5 Stelle, che non riesce a replicare il successo ottenuto alle elezioni europee, dove aveva superato il 25% ad Aversa. Anche Aversa Progressista e Centro Democratico registrano risultati deludenti. Eugenia D’Angelo e la sua lista Basilisco ottengono circa mille voti totali.

Si va al ballottaggio con Farinaro

Nel frattempo, le liste di Matacena hanno conquistato il premio di maggioranza, superando la soglia del 50%. Di conseguenza, se Farinaro dovesse prevalere al ballottaggio, potrebbe trovarsi a governare come un sindaco “di minoranza”.

La decisione su chi sarà il prossimo sindaco di Aversa è quindi rimandata al ballottaggio del 23 giugno, dove si sfideranno Francesco Matacena e Antonio Farinaro.