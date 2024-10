Manca il personale amministrativo. E così l’amministrazione Matacena indice un bando pubblico per reclutare pensionati della pubblica amministrazione nel tentativo di colmare la carenza di personale negli uffici comunali. L’obiettivo è coinvolgere ex dipendenti con una solida esperienza professionale, che presteranno servizio gratuitamente, salvo un contributo annuo simbolico di 800 euro.

Aversa, manca personale al Comune: al via il bando per reclutare ex dipendenti in pensione

Le posizioni aperte riguardano diversi settori: si cerca una figura per lo staff del sindaco, un’altra per l’Ufficio Tributi, un’altra ancora per l’Ufficio Cimitero e una figura per i Servizi al cittadino.

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 ottobre alle ore 12. I candidati devono essere cittadini italiani o europei, non avere condanne definitive e non aver fatto parte della Giunta o del Consiglio comunale di Aversa negli ultimi due anni.

Solo due giorni fa, durante un intervento in consiglio comunale, il sindaco Francesco Matacena aveva sottolineato il cronico problema della mancanza di personale, evidenziando che oggi il Comune conta appena 130 dipendenti, contro i più di 400 del passato.