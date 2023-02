È ancora allarme furti ad Aversa. Questa notte, come riporta il sito locale Edizione Caserta, una banda di ladri ha tentato di fare irruzione all’interno di un appartamento del centro città.

Aversa, malviventi tentato il colpo mentre la famiglia dorme in casa

I malviventi, almeno 4, sono giunti all’esterno dell’abitazione da colpire a bordo di un suv nero. Uno di loro scende dall’auto e, come si nota dalle immagini di videosorveglianza, si avvicina al cancello esterno della casa e prova a bussare il citofono. L’uomo, coperto da passamontagna, quindi non riconoscibile in volto, ha prima letto il nome sulla cassetta postale per avere conferma che fosse la casa giusta e poi ha suonato il campanello per capire se la famiglia all’interno si sarebbe accorta di qualcosa.

Fortunatamente il furto non è andato a buon fine perchè i loro movimenti hanno fatto scattare gli allarmi mettendo in fuga la banda. Le immagini delle telecamere sono state consegnate alle forze dell’ordine che indagheranno per cercare di identificare i ladri e sopratutto la targa dell’auto utilizzata per raggiungere l’abitazione delle vittime.