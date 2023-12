Lutto nel mondo dell’avvocatura. È morto a 58 anni Raffaele Verde, detto Lello. Il professionista è venuto a mancare improvvisamente, lasciando nel dolore amici e colleghi.

Aversa in lutto, muore a 58 anni l’avvocato Raffaele Verde

A darne notizia è la pagina Facebook del Movimento Forense Napoli Nord: “A nome di tutta la nostra Associazione, del Direttivo, dell’Ufficio di Presidenza e di tutti i membri titolari di cariche istituzionali appartenenti alla nostra sezione territoriale, esprimiamo il più profondo cordoglio per la morte dolorosa e prematura del caro e stimato Collega, Avv. Lello Verde”.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore per ricordarlo. A scrivere anche Giorgio Coppola, il suo vecchio dominus con cui ha condiviso tante battaglie legali e tante tappe della sua crescita professionale. “Ci ha lasciato una persona perbene – scrive Coppola – che prima di essere un collega era un caro amico. Purtroppo esistono disegni divini che gli umani non riusciranno mai a comprendere ma che non possono essere in alcun modo modificati”.