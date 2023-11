È una giornata di lutto per la città di Aversa. Si terranno domani, mercoledì 8 novembre, i funerali di Aniello Greco, morto ad appena 42 anni. La salma è stata trasferita da Roma per le esequie che si terranno nella Chiesa della Trinità. Aniello, per gli amici Nello, lascia la moglie Valentina e la piccola Delia.

Aversa in lutto, Aniello muore a 42 anni: oggi i funerali

Come spiega Edizione Caserta, il 42enne è morto nella giornata di domenica. Il decesso è avvenuto a Roma, dove l’uomo si era affermato come organizzatore di eventi e di spettacoli. L’ultimo saluto domani alle ore 16.

Le cause del decesso non sono note, ma si tratterebbe di una morte improvvisa che ha gettato tanti nello sconforto come testimoniano le decine di messaggi presenti sui social. “La vita spesso non ha un senso. Custodirò per sempre nel cuore il tuo sorriso, il tuo carattere allegro e spensierato, la tua simpatia, quel tuo modo di essere che ti rendeva davvero unico e inimitabile”, scrive un amico.