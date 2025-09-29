Aversa, fiamme in un appartamento di via Piave: sul posto vigili del fuoco e ambulanza del 118

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi in via Piave, ad Aversa. Un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al piano terra di uno stabile. L’abitazione risulterebbe occupata da cittadini extracomunitari. Non è ancora chiaro cosa abbia preso fuoco né cosa abbia innescato le fiamme. Pare che all’interno dell’appartamento sarebbero stati accumulati rifiuti. Ma sono ancora in corso accertamenti.

Aversa, fiamme in un appartamento di via Piave

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, impegnati ancora nelle operazioni di spegnimento. Ad allertare i pompieri i condomini del palazzo notando il fumo fuoriuscire dall’abitazione al piano terra. Presente anche un’ambulanza del 118. Una vicina di casa, una ragazza, sarebbe rimasta intossicata dalla nube di fumo, che si è alzata in cielo e ha invaso le abitazioni vicine. La giovane donna è stata subito soccorsa dai paramedici. Al momento, non si registrano feriti.

Seguiranno aggiornamenti.