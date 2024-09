Era sfuggito al blitz del 3 settembre scorso con cui le forze dell’ordine avevano smantellato il clan Picca. Ieri, appena ha messo piede in Italia, Fabio Buffardo, 40enne di Aversa, è stato arrestato dai carabinieri al porto di Civitavecchia.

Aversa, arrestato l’ultimo ricercato del blitz contro il clan Picca: in manette 40enne

Al momento della maxi-operazione che portò ad eseguire ben 42 misure cautelari, Buffardo era sfuggito alla cattura non essendo in casa. Le indagini successive della DDA lo avevano individuato in Spagna.

Alla notizia del suo imminente rientro in Italia, i militari dell’Arma lo hanno aspettato al porto di Civitavecchia e in collaborazione con le autorità di frontiera gli hanno mese le manette ai polsi.

Dopo le formalità di rito, Buffardo è stato condotto al carcere di Civitavecchia dove verrà interrogato al giudice. Il 40enne risponde di aver fatto parte di un gruppo dedito allo spaccio di droga con il ruolo di preparare le dosi ma anche di pusher nelle ore serali e notturne nelle piazze di spaccio gestite dal clan.