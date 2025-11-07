Tra i nuovi poveri ci sono loro: le donne, spesso madri sole con figli piccoli a carico. Accanto a loro, gli anziani e i migranti, categorie sempre più fragili e ai margini. È quanto emerge dal dossier sulla povertà dal titolo “Condividiamoci”, presentato dalla Caritas di Aversa in occasione della nona Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebrerà il 17 novembre.

Aversa, dossier Caritas: donne, anziani e migranti, i nuovi volti della povertà

Il documento fotografa una realtà complessa e in crescita: oltre 1.200 persone si sono rivolte ai centri di ascolto della Caritas diocesana nell’ultimo anno. Più della metà degli assistiti sono italiani, spesso disoccupati o con lavori saltuari, incapaci di far fronte all’aumento dei prezzi e al caro vita. Un quadro che racconta non solo la difficoltà economica, ma anche l’isolamento e la solitudine di chi vive ai confini della società.

L’intervista a don Carmine Schiavone, direttore Caritas di Aversa