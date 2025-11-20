Domenico Airoma è il nuovo procuratore capo di Napoli Nord. Il magistrato lascia Avellino per venire a guidare la procura con sede ad Aversa.

Aversa, Domenico Airoma è il nuovo procuratore capo di Napoli Nord

La quinta commissione del Csm, che alcuni giorni fa aveva confermato il magistrato agli incarichi direttivi, anche questa volta alla unanimità, su proposta del relatore Enrico Aimi, ha votato il suo trasferimento alla Procura dove, fino al 2021, aveva ricoperto la funzione di Procuratore aggiunto, con particolare attenzione alla lotta ai reati ambientali. A Napoli nord subentra a Maria Antonietta Troncone, in pensione da alcuni mesi.

Nei giorni scorsi era arrivata la notizia della rinuncia di Raffaele Cantone alla procura di Napoli nord. Il magistrato giuglianese resterà alla guida della Procura di Perugia. La decisione su Airoma verrà ratificata dal Plenum dell’organo di autogoverno dei giudici nel prossimo mese di dicembre. Dopo mesi di attesa, quindi, c’è il nome ufficiale del nuovo capo di Napoli nord, con competenza territoriale su 38 comuni tra la province di Napoli e Caserta.