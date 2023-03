Si tinge di giallo la morte di Assunta Russo, ragazza di appena 16 anni di San Marcellino. La giovanissima è stata stroncata da un malore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Moscati di Aversa.

Aversa, Assunta Russo muore stroncata da un malore a 16 anni

Secondo quanto riporta Casertace, la ragazza – orfana di entrambi i genitori – si è presentata nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso del nosocomio normanno. Non si sentiva bene. Tuttavia, dopo un controllo della pressione sanguigna e dell’ossigenazione, sarebbe stata dimessa e i medici. Lei stessa avrebbe detto di sentirsi meglio. A due ore circa dal rientro, però, Assunta è stata colta da un altro malore, questa volta fatale.

Lo zio e la zia, con cui la giovane viveva dalla morte dei suoi genitori, hanno immediatamente allertato il 118. All’arrivo dei sanitari, però, non c’è stato niente da fare. Il cuore di Assunta ha smesso di battere. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Ora la salma della 16enne si trova presso l’obitorio di Giugliano per l’autopsia che dovrà chiarire le cause di questa morte. Nella città di San Marcellino la notizia ha fatto rapidamente il giro della città. Affranti i parenti: il fratello Antonio, gli zii, i nonni e tutta la cittadinanza che si stringe attorno ad una famiglia sfortunata.

Il precedente

In circostanze simili è morta lo scorso gennaio la giuglianese Angela Brandi, 24 anni. Anche lei fu dimessa dall’ospedale, in quel caso il Santa Maria Delle Grazie di Pozzuoli, per poi essere trasportata di nuovo al pronto soccorso poche ore dopo. Dopo la morte di Angela, la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta, iscrivendo nel registro degli indagati alcuni sanitari del nosocomio puteolano. E’ da capire se anche quello di Assunta sia da inquadrare in un caso di malasanità.