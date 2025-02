La seduta del consiglio comunale di Aversa è stata sospesa per mancanza del numero legale. Un’assenza pesante, quella dei consiglieri di Immagina Aversa e Aversa Italia, che ha impedito lo svolgimento di una riunione cruciale: all’ordine del giorno c’era, tra i tanti, l’approvazione del regolamento per l’occupazione del suolo pubblico, oltre alle tariffe e alle aliquote di Tari, Irpef e Imu per il 2025.

Aversa, consiglio comunale sospeso: assenti nella maggioranza, minoranza attacca

Dalla maggioranza nessun commento ufficiale, mentre dall’opposizione si evidenzia una frattura interna alla stessa coalizione di Matacena e si stigmatizza l’accaduto. Il consiglio comunale riprenderà domani, ma con un numero legale ridotto, il che potrebbe rendere ancora più complessa la discussione in assise e l’approvazione dei provvedimenti in agenda.