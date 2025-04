Aversa, consigliera Ferrara: “La mia indipendenza è coerenza. Sostengo il sindaco, ma resto libera di pensare e scegliere”

“Fermamente ribadisco la mia indipendenza, dettata da coerenza comportamentale, di pensiero e di espressione politica”. A dirlo è la consigliera di maggioranza indipendente del Comune di Aversa, Adele Ferrara.

“Noto che questo concetto si è rafforzato con la dichiarazione di indipendenza del collega e amico consigliere Ivan Giglio. Le scelte politiche spesso rappresentano un profilo differente nella realtà: possono riflettere gli stessi principi e accomunare, ma non per questo devono essere lette come tutela di interessi personali o altro che possa essere in contrasto con il pensiero di generare benessere per la mia bella e cara città – passione che ribadisco mi ha spinto a candidarmi”, aggiunge Ferrara.

“Non vanno alimentati sospetti se si ha un buon rapporto con persone aperte a un confronto sereno e senza strategie: questo lo definisco rispetto. Ho un carattere che difficilmente mi porta a chiudermi e a non interagire. Chi purtroppo si allontana ha un problema a sé, non mio. Quando mi allontano io, è proprio perché reputo difficile anche solo mettere in campo una logica di ragionamento”, prosegue Ferrara in una nota.

“Sostengo da sempre il sindaco in questa maggioranza e continuerò a farlo, stando al mio posto. Fino a quando le scelte politiche saranno per il bene della città e condivise, ci sarò. In caso contrario, la mia coerenza è irremovibile e non la svendo per niente e per nessuno”, aggiunge Ferrara.

“A questo è servita la mia scelta di indipendenza: a essere libera di pensare, scegliere e votare solo per il bene della mia città”, conclude la consigliera di maggioranza indipendente.